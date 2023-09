Il Grande Fratello viaggia spedito verso la sesta puntata stagionale, condotta come sempre da Alfonso Signorini nella prima serata di Canale 5. In vista del nuovo appuntamento, si rinnovano anche i sondaggi sul preferito: quale concorrente ha conquistato ad oggi i telespettatori?

Preferito Grande Fratello: chi è? Ecco i sondaggi

Beatrice Luzzi resta imbattibile nei sondaggi sul preferito del Grande Fratello. Eppure, a mettere in discussione il suo primato adesso ci pensano due concorrenti, esattamente Heidi Baci e Vittorio Menozzi. Sono loro ad inserirsi subito alle spalle dell’attrice.

Ma vediamo subito cosa dice il sondaggio ospitato da Reality House. Beatrice resiste con il 28% delle preferenze, seguita da Heidi e da Vittorio. Fuori dal podio Giselda e Giuseppe.

Ecco invece cosa rivela il sondaggio ospitato su Grande Fratello Forum. Se Beatrice resta in modo incontrastato la preferita, alle sue spalle ritroviamo anche in questo caso Vittorio e Heidi che si sfidano per il secondo posto. Seguono Giselda e Grecia.