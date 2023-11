Il preferito del Grande Fratello: chi è? E’ tempo di una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ma nel frattempo possiamo dare uno sguardo all’ultimo sondaggio relativo al concorrente più amato dai telespettatori del programma.

Preferito Grande Fratello: chi è? Ecco i sondaggi

I sondaggi sul preferito del Grande Fratello mostrano un podio che non cambia di molto di settimana in settimana, soprattutto per quanto riguarda il primo posto. In cima alla classifica sul concorrente più amato troviamo Beatrice Luzzi, che continua a viaggiare incontrastata e ad avere un percorso molto fortunato.

Rispetto al preferito, non manca il sondaggio ospitato da Reality House: oltre a vedere in cima Beatrice Luzzi (36%), troviamo sul podio Vittorio Menozzi (16%) e Grecia Colmenares (10%). Appena fuori dal podio troviamo Fiordaliso e Massimiliano Varrese.

Ecco invece come si compone il sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum: se Beatrice Luzzi continua a restare in cima al preferito, non muta la situazione rispetto al resto del podio. Piccolo cambiamento per le due posizioni immediatamente fuori e che vedono Varrese al quarto posto seguito da Giselda Torresan.