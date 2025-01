Preferito Grande Fratello, Amanda spopola: ecco cosa dicono i sondaggi

Chi sarà il preferito del pubblico del Grande Fratello tra Amanda, Lorenzo, Maxime e Bernardo? Il verdetto sarà svelato solo questa sera, nel corso della nuova puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: ecco intanto, cosa è emerso dai sondaggi online.

Preferito Grande Fratello, chi è secondo i sondaggi

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello, in programma per oggi, giovedì 16 gennaio, l’attenzione è tutta concentrata sull’ultimo televoto che vede protagonisti ben quattro concorrenti.

I due concorrenti più votati tra Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime Mbanda, guadagneranno l’immunità e si salveranno dal rischio eliminazione, almeno per il momento.

Ecco, intanto, cosa è emerso dai sondaggi online. Partiamo dal sondaggio presente su Reality House, dove Amanda spicca in cima alla lista delle preferenze con il 59% dei voti, seguita da Lorenzo (30%). Alle spalle Mazime (6%) e Bernardo (5%).

Lo stesso schema si ripete anche nel sondaggio sul preferito del Grande Fratello pubblicato da Grande Fratello Forum:

Ed ecco cosa dice il nostro sondaggio, al quale hanno partecipato i lettori di Blogtivvu.com: