Preferito Grande Fratello 2024, Mariavittoria, Clayton e Shaila al televoto, il SONDAGGIO: vota!

Chi vuoi salvare tra Mariavittoria, Clayton e Shaila? L’undicesima puntata del Grande Fratello ha regalato una serata piena di sorprese. Al termine della puntata andata in onda lunedì 4 novembre, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato le tanto attese nomination della settimana: in fondo potrete votare al nostro sondaggio.

Grande Fratello nomination: chi salvare? Il sondaggio

Le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno giocato un ruolo chiave salvando dalle nomination rispettivamente Tommaso Franchi e Luca Calvani. I due concorrenti si sono uniti così agli immuni selezionati dai compagni della Casa, Yulia Bruschi ed Enzo Paolo Turchi, consolidando la loro permanenza almeno per un’altra settimana.

I più nominati: chi rischia di lasciare la Casa

I concorrenti non immuni hanno affrontato le nomination in modalità palese, mentre gli immuni hanno potuto esprimere il loro voto in confessionale, lontano dagli occhi degli altri. A emergere come i più nominati della serata sono stati Mariavittoria Minghetti, Clayton Norcross e Shaila Gatta, mettendo a rischio la loro permanenza nella Casa.

La serata si è conclusa con l’apertura del televoto, lasciando così al pubblico il compito di decidere chi salvare. I due concorrenti che riceveranno il maggior numero di voti positivi saranno proclamati “preferiti del pubblico” nella prossima puntata, continuando la loro corsa verso la vittoria finale.

Di seguito potrete esprimere la vostra preferenza, ricordando che il solo strumento ufficiale per votare resta il televoto.

