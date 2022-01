Preferita Grande Fratello Vip: percentuali clamorose e nominati

Preferita del Grande Fratello Vip: chi è stata tra Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo? La puntata di ieri del reality vedeva in sospeso un televoto con protagoniste tre donne. Il risultato ha spiazzato in tanti, sia dentro che fuori la Casa.

Preferita del Grande Fratello Vip: la spunta Nathaly Caldonazzo

Come sappiamo il televoto di ieri al GF Vip non era eliminatorio ma si votava per eleggere la preferita tra le tre concorrenti in nomination. A salvarsi, con grande sorpresa da parte di molti gieffini, è stata Nathaly Caldonazzo.

Al ballottaggio finale sono così arrivate Carmen Russo e Soleil Sorge, quest’ultima finora inattaccabile. A quanto pare però qualcosa è cambiato nelle ultime settimane e ad accorgersene sono stati proprio i Vipponi. Tra le due, Nathaly ha scelto di mandare direttamente in nomination Carmen.

In merito alle percentuali, la Caldonazzo è stata salvata con il 63% dei voti, lasciandosi alle spalle Soleil con il 23% e poi Carmen con il 14%.

Il pubblico ha deciso che la preferita è… Nathaly! #GFVIP pic.twitter.com/kZfhGiGXO2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

I nominati della puntata

In merito ai nuovi nominati della puntata, sono: Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge. La prossima puntata sarà eliminatoria.

Gianmaria, Alessandro, Jessica, Lulù e Katia, come sappiamo, erano immuni dalle nomination e con loro anche la preferita all’ultimo televoto, Nathaly. Le due opinioniste ieri sera non hanno avuto modo di scegliere il nome a cui assegnare l’immunità. Ecco come sono andate le nomination palesi:

Carmen ha nominato Federica

Miriana ha nominato Soleil

Davide ha nominato Federica

Sophie ha nominato Manuel

Manuel ha nominato Soleil

Federica ha nominato Carmen, ma essendo già televoto è nullo

Giacomo e Valeria hanno nominato Davide

Manila ha nominato Federica

Barù ha nominato Federica

Soleil ha nominato Miriana

Giucas ha nominato Manila

Successivamente, Katia ha nominato Federica; Lulù ha fatto il nome di Soleil; Alessandro ha nominato anche lui Federica, Nathaly ha avanzato il nome di Manila, Jessica quello di Soleil così come Gianmaria.