“Una pozza di sangue”, Simone Costa dopo l’aggressione di Yulia Bruschi: retroscena shock

In esclusiva a Fanpage.it, Simone Costa ha rivelato i dettagli dell’aggressione subita da Yulia Bruschi, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello. Secondo Costa, Yulia lo avrebbe colpito al volto con un bicchiere, lasciandolo con una cicatrice permanente.

L’episodio si sarebbe verificato nella notte tra l’11 e il 12 settembre, durante una festa di compleanno nel ristorante di Costa.

Yulia si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe partita per il Grande Fratello e voleva raccontare la sua vita in tv ma non ricordava le date. Le ho consigliato di raccontare la verità, ma si è infuriata. Dopo aver inveito contro la mia famiglia, mi ha lanciato un bicchiere in faccia da tre o quattro metri. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco.

Costa descrive una scena drammatica, con una perdita di sangue significativa e l’arrivo immediato dell’ambulanza:

Ero in una pozza di sangue. Mi hanno portato d’urgenza al pronto soccorso. Non sono entrato prima nella Casa del Grande Fratello perché avevo una cicatrice troppo evidente e mi vergognavo a uscire.

Nonostante l’accaduto, Costa avrebbe chiesto alle autorità di non procedere con la schedatura di Yulia:

L’hanno lasciata andare su mia richiesta. Il giorno dopo, però, ho deciso di raccontare tutto in questura.

Il motivo del silenzio e la denuncia pubblica

Costa spiega perché ha continuato a rivedere Yulia nonostante l’aggressione:

Avevo paura. Volevo solo che partisse per il Grande Fratello e uscisse dalla mia vita.

Secondo Costa, la produzione del Grande Fratello sarebbe a conoscenza della denuncia:

Mi fa rabbia che una cosa così grave passi inosservata. La vittima resta in silenzio, mentre il carnefice diventa una star.

La questione dell’anello e le accuse di dipendenza economica

Un altro punto controverso riguarda un presunto anello da 50mila euro che Yulia avrebbe ricevuto:

Non è vero. L’anello vale, al massimo, 1500 euro. Dire che dipendeva da me economicamente è una menzogna. Le davo uno stipendio regolare, come agli altri dipendenti.

Le riflessioni di Simone Costa

Costa conclude con un’amara riflessione:

Se fossi stato una donna, come sarebbe stata trattata questa vicenda? Cerco giustizia, non vendetta. Mi sono trasferito in Cile per allontanarmi da tutto, ma è difficile vivere con una cicatrice che racconta una storia così dolorosa.

Yulia Bruschi potrebbe lasciare la casa del #GRANDEFRATELLO Nei prossimi giorni per una denuncia fatta dal suo ex Simone il 12 settembre 2024, il motivo ? Per un bicchiere spaccato in faccia. pic.twitter.com/v02HNDPXjk — GRANDE FRATELLO 2024 – FANPAGE (@gf_24_fp) November 18, 2024

La scheda di Yulia

Yulia Bruschi è nata a L’Avana, 26 anni fa, da padre italiano e madre cubana, che si è poi trasferita in Italia quando lei era molto piccola. Successivamente, i genitori si sono separati e il rapporto di Yulia con il padre ha vissuto alti e bassi, con lunghi momenti di silenzio. Determinata e concreta, Yulia ammette di avere un carattere a volte “spigoloso” ed è piuttosto diffidente nei confronti degli uomini, dai quali viene spesso vista come una pantera. In realtà, a spaventare è il suo carattere forte, impossibile da prevaricare.

Ha partecipato a Temptation Island e Love Island. Oggi Yulia conduce una vita normale, lontana dai riflettori, come direttrice creativa di uno storico locale lucchese, dove organizza eventi, matrimoni, curando ogni minimo dettaglio e coordinando il lavoro di più di 40 persone.