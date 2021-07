Povia si scaglia contro Fedez e il DDL Zan che, tra le altre cose, prevede di aiutare bambini (ovviamente con il supporto dei genitori in prima linea) in un percorso di transizione qualora lo ritenessero necessario. L’esponente del Partito Democratico, durante una diretta con il marito di Chiara Ferragni, ha spiegato, in maniera perfetta il concetto di identità di genere.

Povia attacca Fedez e il DDL Zan sul percorso di transizione dei bambini

È la percezione profonda, precoce e strutturata del proprio genere. Sin da quando siamo bambini percepiamo qual è il nostro genere. Alcuni bambini e bambine, però, lo percepiscono diverso da quello che è il loro sesso biologico: bisogna dunque aiutarli in un loro percorso di transizione perché si ritrovano con un genere che non corrisponde al loro sesso di nascita e i genitori oggi sono molto più sensibili su questa tematica. È un diritto umano!

Povia, che forse oggi non aveva un granchè da fare, si è improvvisato esperto in pedagogia infantile attaccando Fedez e il DDL Zan affermando di poterlo fare perchè lui ha scritto “I bambini fanno Oh” (sì, lo ha detto davvero):

Se l’evoluzione del comunismo si riconosce oggi in questa gente… non potete dirmi che quello che dicono sia giusto. Fedez, tu ti devi vergognare a dare spazio a questa gente. Zan, lei si deve vergognare a proporre addirittura una legge che imporrà ai genitori di accompagnare i bambini nell’altro sesso perché si percepiscono opposti al loro sesso di nascita. I bambini sono spugne, ciò che tu gli dici lo prendono per buono. Noi adulti abbiamo la capacità di capire che tutto questo è una follia. Loro non hanno la capacità di capire che state facendo un torto alla loro crescita, spontanea e naturale. State confondendo i genitori. Se questa legge passa sarà l’inizio di una nuova dettatura ed io posso parlare perché ho scritto “I bambini fanno oh”.

Levategli i social, grazie.