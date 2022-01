Brutta pagina di tv quella di oggi. Nel corso de La Vita in Diretta, il marito di Liliana Resinovich, donna scomparsa il 14 dicembre, era in collegamento con Alberto Matano fin quando non lo è stato più: per quale motivo?

Pomeriggio 5 “scippa” l’ospite ad Alberto Matano che s’infuria

Una troupe di Pomeriggio 5 ha sottratto Sebastiano Visintin ad Alberto Matano per poterlo intervistare. Proprio mentre incominciava a girare la notizia del ritrovamento di un corpo, l’uomo era in collegamento con La Vita in diretta ed è scoppiato a piangere.

Matano per rispettare il suo dolore ha mandato la pubblicità ma, una volta fatto il ritorno in studio, Pomeriggio 5 “scippava” l’ospite alla Rai.

Il giornalista, giustamente, si è indignato e in diretta ha svelato l’accaduto:

Devo dire a chi ci segue che naturalmente ci sono i colleghi di altre televisioni, noi stiamo facendo il nostro lavoro, quindi ci auguriamo che poi loro possano svolgere il loro lavoro, nella correttezza che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti. Quindi adesso, in un momento drammatico e difficile, abbiamo Sebastiano in diretta. Filomena non so se ti vuoi spostare, oppure visto che non ci sono le condizioni per proseguire…Scusatemi, capirete che tutto accade in diretta, ma avevamo il ritorno di un’altra trasmissione in questo momento.

La giornalista Rai si è spostata ma il povero Sebastiano è stato “sottratto” dalla concorrenza e Matano lo ha raccontato in diretta:

Scusami Filomena, vedo che Sebastiano non è più con noi. Perdonatemi, è un momento di grande dramma per quest’uomo, probabilmente a breve capirà che sua moglie è morta. Avevamo questa persona collegata con noi in diretta, avete visto. La troupe di una trasmissione concorrente, di Canale5 lo dico, mi dispiace molto, ha sottratto Sebastiano che era in diretta con la nostra inviata. Non dovrebbe accadere.

#Pomeriggio5 sottrae un ospite in diretta a #lavitaindiretta e Alberto Matano non nasconde l’amarezza: pic.twitter.com/IzC8J16085 — Luca Dondi (@lucadondi94) January 5, 2022