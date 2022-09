I concorrenti di Ballando con le Stelle 2022, in partenza nelle prossime settimane, non sono ancora stati ufficializzati (ma lo saranno presto, in occasione dei Tim Music Award) e già piovono le prime critiche sulle scelte di Milly Carlucci. La conduttrice però ha deciso di replicare tra le pagine del settimanale DiPiù alle recenti polemiche.

Polemiche sui concorrenti di Ballando: la replica di Milly Carlucci

Il cast di Ballando con le Stelle sarebbe già stato deciso. Dai concorrenti ai ballerini professionisti, tutto è pronto per la nuova edizione dello show ballerino in onda nel sabato sera di Rai1. Ma cosa non sarebbe piaciuto in particolare ai telespettatori ed utenti social? In primo luogo la presenza di Enrico Montesano.

Alla base delle obiezioni, le sue posizioni no vax espresse nei mesi scorsi. In merito però la padrona di casa ha commentato:

Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo.

A finire al centro delle critiche anche Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo. La sua presenza è stata intesa come un “dispetto” a Maria De Filippi, ma anche in questo Milly ha replicato:

Non mi faccia ridere, questo no. Marta è una concorrente speciale. Ha una grazia, una eleganza innata, incredibile. D’altri tempi.

Tra i concorrenti ci sarà poi Lorenzo Biagiarelli, considerati un “raccomandato” dal momento che è il compagno di Selvaggia Lucarelli, tra i giurati di Ballando. La Carlucci è intervenuta:

Le pare che Selvaggia possa fare sconti? Avrei potuto forse non fare giudicare a lei le esibizioni del suo compagno, ma meglio di no.

Infine qualcuno ha storto il naso sulla richiesta di Alex Di Giorgio di ballare con un ballerino professionista gay: