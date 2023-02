La playlist di Sanremo 2023 è stata trasmessa nella Casa del GF Vip, dove i Vipponi hanno avuto modo di ascoltare le canzoni appena uscite dal teatro Ariston. Ovviamente gli stessi non sono stati messi al corrente del fatto che sia andato in scena il Festival, ma come hanno reagito al loro ascolto?

La playlist di Sanremo 2023 al GF Vip

Ad aver probabilmente compreso che si trattasse proprio delle nuove canzoni di Sanremo 2023 è stato Alberto De Pisis, che all’ascolto della playlist ha iniziato a dare i voti. Levante? “7-“, ha commentato il Vippone, prima di cimentarsi nell’ascolto dei Coma Cose.

Alberto che ha capito si tratti della playlist di #Sanremo23 e sta ascoltando tutte le canzoni con attenzione e dando voti random 😂 LO AMO #Thepisis #Gfvip pic.twitter.com/G2nyneNYaU — Giu ✨ (@duecuoriallora) February 12, 2023

Micol Incorvaia, invece, mentre chiacchierava con Daniele nel van ed in sottofondo passava Madame, commentava proprio Sanremo 2023 ipotizzando la puntata singola del GF Vip in vista della kermesse (non sapendo ovviamente che sia già andata in scena). Nicole, invece, ha tentato di estorcere informazioni da Matteo Diamante sull’inizio di Sanremo 2023.

#gfvip 😅🤣😂 Ma il senso di non poter dire che è appena passata la settimana sanremese quando poi da 2 ore passano le canzoni dell’ultimo Festival di Sanremo. Poi, su tante altre cose molto più inerenti al gioco fanno finta di non sentire…..RIDICOLI. pic.twitter.com/P8yPcXVmdP — Lalla (@Lalla84455247) February 12, 2023

A colpire nel segno è però stato proprio il vincitore Marco Mengoni, che ha impressionato positivamente Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli e Davide Donadei.