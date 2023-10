Il più votato tra Massimiliano e Beatrice e sorpresa per Letizia Petris: 14a puntata del Grande Fratello, spoiler

Il Grande Fratello è giunto alla sua 14a puntata, in onda nella prima serata di oggi, giovedì 26 ottobre 2023. L’attenzione di stasera sarà tutta concentrata sul televoto in atto e che vede la sfida tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, ma non mancheranno ovviamente i colpi di scena. Ecco a seguire quali sono le anticipazioni e gli spoiler del nuovo appuntamento odierno.

Grande Fratello, le anticipazioni della 14a puntata

Nel prime time di oggi non dovrebbe esserci alcun nuovo eliminato al Grande Fratello, ma il televoto resta importantissimo. Questo perché vede due protagonisti indiscussi dell’edizione, Massimiliano e Beatrice: chi sarà il più votato? (QUI potrete scoprire i risultati dei sondaggi).

Alla guida della quattordicesima puntata del Grande Fratello di oggi 26 ottobre, ritroveremo come sempre Alfonso Signorini, con la presenza in studio dell’unica opinionista, Cesara Buonamici, e di Rebecca Staffelli, pronta a raccogliere i commenti social del pubblico da casa.

Le anticipazioni della puntata sono state rese nel corso dell’edizione delle 13.00 del Tg5 (ma potrebbero essercene altre). Ecco i primi spoiler:

Riflettori puntati sulla nomination. In sfida, due protagonisti indiscussi di questa edizione: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, che stanno infiammando il televoto. Questa sera Letizia Petris riceverà una sorpresa dal fidanzato.

La puntata si prospetta interessante. Vedremo anche se Alfonso Signorini si deciderà anche a rimproverare Varrese per le parole a Beatrice e Fiordaliso per quelle alla Colmenares.

Le anticipazioni del TG5 (quasi nulla) dove la giornalista sbaglia il cognome di Varrese (abbiamo mangiato) pic.twitter.com/p2lX9RTYeW — 🌟irene🌟 (@NeneInIncognito) October 26, 2023