Pippo Baudo ricoverato in ospedale: come sta e cosa è successo

Il noto conduttore televisivo Pippo Baudo, 88 anni, ha vissuto momenti difficili nei giorni precedenti il Natale a causa di un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione di Roma, nei pressi di Piazza di Spagna. La notizia, resa nota solo ora dall’Agenzia Nova, ha destato grande attenzione tra fan e colleghi.

Cosa è successo a Pippo Baudo prima di Natale

Baudo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove ha ricevuto cure mediche per un trauma alla spalla. Dimesso poco prima delle festività, il conduttore si trova ora a casa, dove è assistito da personale privato e indossa un tutore per la spalla infortunata.

L’incidente si è verificato nella camera da letto della sua residenza romana. Baudo, secondo le ricostruzioni, sarebbe scivolato accidentalmente, provocandosi un trauma che ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118. Il ricovero al Policlinico Gemelli è stato necessario per escludere complicazioni più gravi.

Dopo alcuni giorni di osservazione e accertamenti, il conduttore è stato dimesso e ha trascorso le festività natalizie nella tranquillità della sua abitazione.

Come sta oggi

Attualmente, Pippo Baudo è in fase di recupero. La presenza di un tutore indica che il conduttore ha bisogno di tempo e assistenza per ristabilirsi completamente. Nonostante l’incidente, il conduttore mantiene uno spirito positivo e, secondo fonti vicine, non ha perso il suo proverbiale sorriso.

L’ultima apparizione pubblica

L’ultima volta che Baudo è stato visto in pubblico risale a settembre, in occasione del compleanno di Francesco Pingitore. In quell’occasione, il conduttore si era mostrato in sedia a rotelle, segno delle difficoltà fisiche già affrontate negli ultimi anni.

Nonostante i problemi di salute, Baudo resta un simbolo indiscusso della televisione italiana, amato da generazioni di spettatori.