Katia Ricciarelli è tra le concorrenti più attese del Grande Fratello Vip in partenza stasera, lunedì 13 settembre, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Intervistata da FQMagazine, svela come reagirebbe se Pippo Baudo le facesse una sorpresa.

E se arrivasse Pippo Baudo? Magari! Gli butteri le braccia al collo. Ci siamo visti all’Arena di Verona, nel 2019: eravamo seduti a distanza di una poltrona e mi ricordo che senza neanche parlare ci siamo alzati e ci siamo abbracciati.

Se da quel momento si è riaperto il dialogo tra di noi? Quello no, non è possibile perché ognuno ha la sua vita. È un rapporto ormai chiuso. Non c’è frequentazione ed è normale che sia così. Non credo a quelli che dicono “una pacca sulla spalla e siamo amici come prima”. Ma come si fa dopo diciotto anni di amore? Sarebbe ridicolo andare a cena assieme. Mi basta sapere che io ci sono per lui e che lui ci potrebbe essere per me.