Pio e Amedeo fanno dell’ironia sul coming out di Gabriel Garko

Raoul Bova ospite di Pio e Amedeo nel corso dell’ultima puntata di Felicissima sera è stato protagonista di un siparietto del duo comico che ha tirato in ballo anche il coming out di Gabriel Garko.

Pio e Amedeo hanno chiesto a Raoul Bova un parere sugli attori italiani fino a citare anche Gabriel Garko, coming out compreso.

“Ragazzi, stiamo parlando di attori!”, ha ironizzato Amedeo quando Pio ha tirato in ballo il nome di Garko.

“È un grande attore”, ha rimediato Raoul Bova cercando di metterci una pezza, “ha fatto…”. Ma i due comici l’hanno interrotto: “Outing. Ma sai che non ce l’aspettavamo? Che choc! Non lo sapeva nessuno. Appena ha comunicato che… ha perso il pubblico”.

Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire… Sono sicuro che molta gente giudicherà… Sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità.

Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella. Il problema non è, quindi, svelare il segreto, perché ormai è un segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto.