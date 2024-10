Perché Pietro Genuardi lascia Il paradiso delle signore? Annuncio shock: “Ho una grave malattia”

L’attore Pietro Genuardi, noto al pubblico per il ruolo di Armando Ferraris nella soap Il Paradiso delle Signore, ha annunciato su Instagram di doversi allontanare dal set per combattere una “patologia grave del sangue”. Ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma, Genuardi sta affrontando un ciclo intenso di chemioterapia e si prepara per un trapianto di midollo osseo.

Il difficile percorso di cura per Pietro Genuardi

In un post toccante, Genuardi ha spiegato: “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda”. Il messaggio ha commosso i fan, che hanno subito espresso il loro sostegno per l’attore.

Pietro Genuardi ha spiegato di essere attualmente ricoverato e sotto stretta osservazione medica. Ha voluto ringraziare il team del Dipartimento di Oncoematologia dell’Umberto I di Roma per il loro intervento tempestivo: “Con il loro intervento hanno evitato un esito drammatico della patologia”.

L’attore ha anche voluto esprimere gratitudine per il sostegno del cast de Il Paradiso delle Signore, che gli è stato vicino durante questo difficile periodo. “Resto fedele ad Armando e ai miei colleghi, nessuno escluso. Spero che possiate sostenermi con la vostra energia, per tornare più forte di prima”.

Accanto all’attore ci sono la moglie Linda, il figlio Jacopo e suo padre, che Genuardi ha definito “il mio pilastro di amore”. Ha aggiunto parole di ringraziamento per l’affetto ricevuto, sottolineando il supporto fondamentale della famiglia e della fede in questo momento difficile.

Il suo messaggio si chiude con un augurio di speranza: “È difficile, sarà lunga, ma con l’amore della mia famiglia e la preghiera tornerò più forte di prima. Devo assolutamente vivere almeno altri trent’anni perché voglio stringervi uno per uno e se Dio vorrà manterrò la promessa. Grazie Pietro (Armando)”.