Antonella Elia bacia tutti. Nella casa del Grande Fratello Vip la ex valletta di Mike è stata protagonista di un bacio appassionato con Antonio Zequila, durante una scena recitata. Il fidanzato Pietro Delle Piane, ospite a “Mattino Cinque”, non è sembrato particolarmente turbato, ostentando una certa sicurezza.

GF Vip, Pietro Dalle Piane: “I baci di Antonella agli altri? Danno fastidio ma sta lavorando”

“Mi dà fastidio, ma è nella casa per lavorare”, ha spiegato Pietro Delle Piane che, incalzato da Federica Panicucci, ha chiarito: “Non piace vedere che le sue labbra tocchino quelle di un altro, come credo dia fastidio anche a lei…” Un’affermazione che ha scatenato l’ilarità della conduttrice e degli ospiti in studio.

Prima di quello con Zequila nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato anche il bacio sulle labbra con Fabio Testi. “Un bacio fraterno, mi ha commosso”, spiega imperturbabile Delle Piane, che deve rivedere anche il bacio di Antonella con Aristide Malnati.

E alla fine lancia una stoccata agli inquilini maschi della casa: “Se ne approfittano perché è molto fragile, mancandole di rispetto”.

Sylvie Lubamba accusa Dalle Piane: “Storia per popolarità, fu violento”

Pietro Dalle Piane sta per diventare il personaggio del momento. Ieri sera, durante Live Non è la d’Urso, è stato accusato anche da Sylvie Lubamba. La ex showgirl ha parlato di una storia con lui, dai rivolti non esattamente positivi:

Risale 14 anni fa, nel 2006, ho avuto una storia con Pietro. Ci siamo conosciuti in Sardegna a Portocervo, ci presentò un amico che abbiamo in comune e me lo presentò come Pietro delle Piane. Mi fecero credere che era un parente di Carlo delle Piane. Tengo a precisare che lui mi frequentava nel periodo in cui io ero in auge. Lui mi disse ‘Sai mi sono organizzato con dei miei amici paparazzi, mi piacerebbe fare un finto rubato con te’ e alla fine ho accettato perché è stato molto insistente. Ci hanno fotografati ed ecco che escono le foto però lui uscì infastidito perché nelle foto risultò il mio fidanzato e non come Pietro delle Piane. Ci stavamo confrontando per una banale discussione, lui mi ha tirato una sberla. C’erano dei momenti in cui lui è stato molto violento.

Per tutta risposta, il fidanzato di Antonella Elia ha replicato: