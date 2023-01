Prima del tweet di Giulia Salemi, che prontamente ha risposto alle accuse di Luca Onestini, ci aveva già pensato Pierpaolo Pretelli, supportato da Soleil Sorge, a ribaltare il vippone con l’umore alto tutta la vita.

Così come hanno evidenziato i colleghi di Biccy.it, Pierpaolo ha detto la sua su Onestini durante l’ultima puntata del GF Vip Party supportato anche dalla collega Soleil Sorge:

Qui sembra un po’ il telefilm The Lady. Ci dobbiamo mettere nei tuoi panni? Ma manco per niente mi ci metto! Non mi ci metto proprio figlio mio. Con ste camice di merd* che hai… e scusa! E che cavolo, dovevo dirlo e l’ho detto.

Anche Soleil ha dato ragione al collega tirando in ballo i famosi video che potrebbero ribaltare le cose con Nikita Pelizon:

Sai che lui è l’unico fidanzato di cui non ho mai indossato camice e t shirt? Io vorrei capire una cosa, è stata Nikita a essersi presa di lui, poi lui le ha dato il palo.

E poi qualcuno gli dica che ci sono i video di lui e Nikita. Forse ha i capelli davanti agli occhi e non vede benissimo i filmati. Sorry not sorry.

In ogni caso adesso lei ha chiesto scusa e voleva far pace. Lei ha fatto il suo passo verso di lui. Perché quindi lui è così arrabbiato?