Pierpaolo Pretelli, ospite di Casa Chi, ha commentato il limone duro di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ed ha espresso il suo punto di vista sul ruolo di Giulia Salemi, regina dei social al Grande Fratello Vip.

Penso che Giulia possa raccontare il sentiment a chiunque. Lei sa analizzare in maniera perfetta tutto ciò che scrive Twitter. Ovviamente non si può leggere tutto perché alcune pagine sono veramente cattive e ci sono molti hater. Da questa scrematura lei riesce a raccontare ed analizzare in maniera chiara l’orientamento del pubblico social, quello lo fa in maniera egregia. E’ brava, che gli vuoi dire?

Condivido ogni parola e spero che l’anno prossimo Giulia possa prendersi direttamente l’intera poltrona da opinionista.

Pierpaolo ha parlato pure di Tavassi e Micol:

Tavassi e Micol? Lui di indole è un giocherellone sia in amicizia che in amore. E’ un eterno Peter Pan, lavora in questo modo. E’ una forma caratteriale che utilizza sia con gli amici che in amore. Far ridere è anche un’arma di seduzione.

Se la storia c’è? Secondo me Micol e Edoardo sono sulla stessa linea d’onda, ancora non si sono dichiarati e non si sono dati un bel limone.

Se nella Casa riesci a dire le cose? Tavassi lo vedo come uno che non si lascia andare facilmente, ci sono dei tempi da rispettare e lui soffre un po’ le telecamere.