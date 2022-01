Nella puntata di oggi di TvTalk si è parlato ampiamente anche del “fenomeno Pretelli”. Ospite in studio Pierpaolo Pretelli, giovane e fresco volto Rai, il quale dopo la sua esperienza al GF Vip ha letteralmente spiccato il volo.

Pierpaolo Pretelli ospite di TvTalk

Il debutto di Pierpaolo Pretelli è stato nel 2013 a Striscia la Notizia come Velino. Sono poi seguite le sue esperienze a Uomini e Donne come corteggiatore e poi a Temptation Island, ma la vera svolta è arrivata al Grande Fratello Vip nella passata edizione. Massimo Bernardini lo ha definito un “percorso molto pop” ed ha domandato al suo ospite se fosse per caso un percorso “obbligato” per chi vuole entrare nella tv popolare:

Devo dire che mai avrei pensato nella vita di arrivare a Rai3. Tutto mi immaginavo ma per me è un grande onore! Ad oggi penso che sia la strada più facilmente percorribile, anche se poi c’è la strada YouTube, TikTok, Instagram. Anche da lì stanno nascendo tante carriere. A me il GF è servito tanto perché mi ha dato la possibilità di farmi conoscere a livello umano ma poi grazie a Tale e Quale… E’ stata una esperienza pazzesca! Ad oggi pensare di rimanere chiuso per sei mesi in Casa mi viene un attacco di claustrofobia.

Per essere ‘riconosciuti’ però, c’è bisogno del certificato di Mamma Rai. Pierpaolo è andato a riprendere dei pezzi storici della Rai ridandogli però una ventata di aria fresca e di rinnovamento. Lo stesso ha ironizzato:

Io mi reputo un po’ il botulino della Rai, il botox di Mamma Rai!

Il gossip e quindi il racconto della sua storia d’amore con Giulia Salemi, può diventare un’arma a doppio taglio quando uno cerca di fare un certo tipo di percorso?

Anche in questo sto cercando do trovare una quadra perché vorrei che la vita privata diventasse sempre più privata e quindi meno gossip. Bisogna scindere bene la professione dalla vita privata e stiamo cercando di farlo. Almeno io. Rispetto all’inizio stiamo cercando di vivere la vita di coppia in maniera più privata.

Oggi dice: “Mi sento molto volto Rai” e svela di non essersi mai pentito di qualcosa fatto in tv, “perché penso che ogni cosa che ho fatto mi ha portato ad essere oggi fiero e felice di quello che sto facendo”.