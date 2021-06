Venerdì 18 giugno uscirà il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli dal titolo “L’estate più calda”. Nel videoclip ufficiale oltre alla fidanzata Giulia Salemi, troviamo anche un ex tronista di Uomini e Donne e sue famose gemelle della tv.

Nel videoclip ufficiale della canzone che uscirà nella stessa giornata, oltre a Giulia Salemi tra i protagonisti ci sono anche l’ex tronista di Uomini e Donne (pure ex tentatore di Temptation Island) Alessandro Zarino e le sorelle Lidia e Jessica Vella.

Sul web, nel frattempo, cresce l’attesa…

Pierpaolo Pretelli ha preparato la nuova hit dell’estate in duetto con Giorgina. La canzone scritta con Shade e prodotta da Jaro ci porta all’interno di un ritmo sudamericano mixato al latin e il reggaeton:

Coltivo da sempre la mia passione per la musica – racconta Pierpaolo – e finalmente comincio realizzare uno dei sogni più grandi: quello di dar vita ad un mio progetto discografico. La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo e che ho condiviso con Giorgina, partner perfetta per questa collaborazione. Mi piacerebbe che la mia canzone ci riportasse a fare quelle cose più semplici, che fino a poco fa erano la normalità: alzare il volume, ballare e divertirsi. Vicini.

Ho voluto fortemente girare il video in Italia, perché abbiamo il privilegio di poter godere di luoghi straordinari, che tutto il mondo ci invidia. E poi mi piaceva l’idea di associare i suoni del pezzo al mare: è l’atmosfera esuberante che cercavo!

Un grazie speciale va a Giulia, che in questo progetto mi ha supportato in maniera molto attiva. È stata una vera condivisione, ha avuto la capacità di ascoltarmi e aiutarmi a concretizzare quello che immaginavo. La complicità e l’entusiasmo sono stati gli ingredienti chiave.