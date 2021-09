Domani sera, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, inizierà la nuova stagione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando “sfideranno” il Grande Fratello Vip dopo averne preso parte lo scorso anno.

Pierpaolo Pretelli durante la prima puntata indosserà i panni di Ricky Martin, con un movimento di bacino che sta già facendo sognare i fan. Intervistato da SuperGuidaTV, ha raccontato le sue emozioni a caldo:

Sono due notti che passo insonni per l’agitazione. Venerdì sera arriverò in trasmissione con un occhio chiuso e uno aperto (ride). Mi sto preparando da due mesi a questa esperienza e cercherò di fare del mio meglio. Al Grande Fratello Vip ho fatto conoscere il mio lato più umano mentre in questo programma dovrò dare dimostrazione di cosa sono capace.