Stamattina durante la conferenza stampa di Tale e Quale Show è intervenuto anche Pierpaolo Pretelli, uno dei concorrenti di questa edizione in partenza dal prossimo venerdì sera. Giulia Salemi condividendo il video, ha anche fatto una bellissima dedica alla sua dolce metà.

Alba Parietti farà Loredana Bertè, Stefania Orlando sarà Lady Gaga, Francesca Alotta sarà Emma, Federica Nargi sarà Elettra Lamborghini, Simone Montedoro diventerà De Gregori. Biagio Izzo si cimenterà con Bongo Cha Cha, Ciro Priello sarà Stash dei Colors, Pierpaolo Pretelli Ricky Martin, I Gemelli di Guidonia diventeranno Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Su Deborah Johnson sarà Donna Summer… L’indicazione era quella di non fare i più i cantanti di colore, a me sembrava una grande ingiustizia. Allora per interpretare una persona di colore abbiamo una concorrente di colore. Non si parlerà più di black-face. Dennis Fantina farà Eros Ramazzotti (Fonte: Davide Maggio).