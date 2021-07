Carlo Conti ha svelato questa mattina i primi dieci concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2021, in partenza ufficialmente nella prima serata di Rai1 a partire da venerdì 17 settembre. Un cast bomba a tutti gli effetti che vanta la presenza di due dei protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip: oltre a Stefania Orlando confermato anche Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli verso la conquista di Tale e Quale Show

Non si ferma l’ondata di positività e talento del giovane Pierpaolo Pretelli, che smessi definitivamente i panni di ex Velino, dopo l’esperienza nella spiatissima Casa del GF Vip che gli ha permesso di trovare l’amore, continua a fare progetti importanti per il suo futuro professionale e non solo.

Prossima tappa? Conquistare anche Tale e Quale Show! Pretelli è pronto a farsi conoscere quindi anche dal pubblico di Rai1 e siamo certe che grazie alla sua bravura nelle imitazioni ed al talento musicale riuscirà a guadagnarsi sin da subito la simpatia della giuria e degli spettatori.

Ma Pierpaolo non è stato il solo ad essere confermato direttamente dal padrone di casa Carlo Conti. Con lui altri nove nomi certi ed ancora delle novità in arrivo che hanno a che fare anche con la giuria. Parlando però dei primi 10 concorrenti ufficiali, ecco la lista svelata da Conti.

E sul piano giuria, a quanto pare ci sarà davvero una rivoluzione in atto, almeno stando alle parole del conduttore che pur senza aggiungere molto ha commentato: “E la giuria? Novità in arrivo”.