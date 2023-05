Mentre Giulia Salemi sfilava sul red carpet a Cannes 2023, il fidanzato Pierpaolo Pretelli era ospite di Alberto Matano, nella puntata odierna de La Vita in Diretta. L’ex concorrente del GF Vip ha commentato la notizia legata ad una app nata in Spagna e che aiuterebbe le coppie a dividersi i lavori domestici. Ma come se la cavano i Prelemi sotto questo punto di vista?

Pierpaolo Pretelli ed il retroscena “casalingo”

Incalzato dal padrone di casa della trasmissione pomeridiana di Rai1, Pierpaolo Pretelli ha svelato chi tra lui e Giulia Salemi sarebbe il più casalingo. In merito ha replicato ironico:

Come ci regoliamo? Nessuno dei due un altro po’… No, però sono più casalingo io. Sono il classico del sud che fa il letto che prepara la colazione.

A quel punto però Rocio Munoz Morales gli ha fatto notare come solitamente sia l’esatto contrario, ma Pierpaolo ha spiegato di aver preso come esempio proprio il comportamento delle donne del sud, sebbene la moglie di Raoul Bova abbia nuovamente corretto l’ex Vippone, sostenendo che i figli maschi solitamente non sarebbero così propensi ad essere casalinghi.

Però io ho visto mia madre pulire ed ho quella cosa lì che devo stare a spolverare…

“Tu e Giulia come vi regolate con i lavori domestici?

“Sono più casalingo io” ❤️ #prelemi pic.twitter.com/trJNoqN4by — Giuly&Pier (@anna_prelemi) May 25, 2023



Sui social in realtà, l’intervento di Pierpaolo è piaciuto molto ed è stato ritenuto particolarmente simpatico, malgrado qualche critica proprio sul fatto che avesse implicitamente “rimproverato” la fidanzata di non essere particolarmente appassionata alle faccende domestiche.

Ma a Giulia le si perdona tutto…