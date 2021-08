Giulia Salemi mentre si trovava a Roma si è letteralmente innamorata di un cucciolo che ha visto insieme a Pierpaolo Pretelli in un negozio di animali: arriverà un nuovo arrivo nel cuore del Prelemi?

Pierpaolo Pretelli e il regalo per Giulia Salemi: movimenti social “sospetti”

Così pare. Ed infatti Pierpaolo sta già seguendo una pagina Instagram di uno store romano di animali. Se Pretelli voleva fare una sorpresa alla sua dolce metà mi sa proprio che l’abbiano rovinata proprio in questo momento.

L’italo persiana in questo momento si trova a Milano per tenere d’occhio i lavori di ristrutturazione della casa che ha acquistato con la supervisione di mamma Fariba (tutta da ridere).

Tra una storia e l’altra Giulia Salemi ha anche svelato di pensare incessantemente al cagnolino (“Un colpo di fulmine”) scatenando l’ironia degli estimatori che si sono sbizzarriti con fotomontaggi ad hoc dove la protagonista assoluta è proprio la piccola cucciola.

Ed intanto Pierpaolo con questi piccoli movimenti social sta preparando il terreno fertile per fare una sorpresa alla sua fidanzata.

Settembre per Giulia e Pierpaolo, come spesso ribadito, sarà letteralmente un mese di fuoco con i nuovi impegni televisivi e gli eventi trasversali da portare avanti.

La Salemi dopo aver sistemato la situazione a Milano tornerà a Roma e verrà ufficialmente “adottata” dalla Capitale: Pierpaolo la accoglierà in compagnia? I fan ne sono sicuri…

Miss Cherie in giro per Roma con Mummy Giuly #prelemi pic.twitter.com/xvAMeVfq62

Puoi continuare per sempre amo? #prelemi pic.twitter.com/Rh5dm58w21

sono uscita un’ora per fare la spesa, torno e trovo queste foto sciroppate, ma come si fa a non amarli #prelemi pic.twitter.com/4yhhCw7H3a

