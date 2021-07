Pierpaolo Pretelli prosegue la sua corsa verso la gloria, conquistando un successo dietro l’altro. Dopo avere svelato di essere alle prese con la creazione di un profumo, ha rilasciato un’intervista per Fab!.

Fino all’anno scorso non ero appagato dalla vita, mi sentivo stretto nel lavoro e anche a livello umano mi sentivo non soddisfatto. – ha svelato Pierpaolo così come riportano i colleghi de LaNostraTV – Il mio rapporto con Giulia? È qualcosa che cercavo da tanto e che non riuscivo a trovare.