Pierpaolo Pretelli verso un programma tutto suo in Rai? Dopo il Grande Fratello Vip per lo showman si sono ufficialmente aperte le porte dell’azienda di Viale Mazzini. Prima con Tale e Quale Show e poi con Domenica In.

Pierpaolo Pretelli verso un programma tutto suo?

Secondo Ivan Rota via Dagospia, il giovane talento dello spettacolo italiano sarebbe pronto a prendere le redini di un programma tutto suo, naturalmente sempre da Mamma Rai:

Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai. Mara Venier con il suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille Lauro ( con proprio lì un qualcosa in più rispetto all’originale tanto che la conduttrice gli ha detto di coprirsi) ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo.

L’intervista a TV Talk