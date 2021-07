Grande opportunità per Pierpaolo Pretelli. Dopo il lancio del singolo “L’estate più calda” e le ultime soddisfazioni lavorative, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si appresta a salire sul palco di Tale e Quale Show ma prima calcherà quello del Giffoni Music Concept.

Pierpaolo Pretelli ospite di Giffoni con i Big della musica

L’evento torna con gli incontri speciali della musica dal vivo: a presentare le serate per il secondo anno il conduttore Nicolò De Devitiis, volto della tv apprezzatissimo dalla scena musicale italiana e non solo che, attraverso il suo racconto, accompagnerà i giffoner alla scoperta della migliore musica italiana.

Pierpaolo Pretelli dividerà il palcoscenico con i più grandi nomi della musica italiana.

Ecco tutti ospiti a seguire:

Gazzelle (22 luglio), Carl Brave (24 luglio), Clementino (25 luglio), Diodato (26 luglio), Franco126 (28 luglio), ColapesceDiMartino (29 luglio) Noemi (31 luglio), La rappresentante di Lista, Random (27 luglio), Aka7even e Pierpaolo Pretelli (23 luglio), il grande ritorno dei Sottotono (30 luglio) e Andrea Sannino (30 luglio).

Tra gli altri cantanti anche gli Street Clerks, Mobrici e Giuse, The Lizia, Deiv, Alessandro Siani e gli allievi del Conservatorio di Milano per una serata dedicata all’immenso cantautore e blues man partenopeo Pino Daniele, Greta Zuccoli, Ginevra, The Jab, i Folcast e i Viito.

Pierpaolo Pretelli si sta godendo i frutti del suo lavoro con positività e passione. Le chiacchiere stanno a zero.