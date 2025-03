Pierpaolo Pretelli, il nuovo impegno in Tv: quando il matrimonio con Giulia Salemi

Arrivano belle notizie per i fan di Pierpaolo Pretelli, e indirettamente anche di Giulia Salemi. A quanto pare, le ultime indiscrezioni che lo vedrebbero come prossimo inviato dell’Isola dei Famosi 2025 si farebbero sempre più concrete.

Pierpaolo Pretelli inviato dell’Isola dei Famosi? “Ufficiale”

Nei giorni scorsi è giunta l’ufficialità rispetto alla conduttrice della nuova edizione del reality L’Isola dei Famosi, in partenza dal prossimo maggio su Canale 5. Mediaset, alla fine, ha deciso di puntare sulla giornalista e conduttrice de Le Iene, Veronica Gentili.

In attesa di conoscere nuovi dettagli concreti anche sugli opinionisti e soprattutto sul cast dell’edizione, oggi l’attenzione si sarebbe concentrata su Pierpaolo Pretelli.

A quanto pare, l’ex concorrente del Grande Fratello – e prima ancora ex Velino – sarebbe il volto scelto per ricoprire il ruolo di inviato in Honduras, al posto di Alvin.

Ecco cosa scrive in merito l’esperto di gossip sui social, Amedeo Venza:

E’ ufficiale! Pierpaolo sarà l’inviato de L’Isola dei famosi! E al suo rientro si penserà al battesimo del piccolino e poi matrimonio! Sarà un anno super ricco per i Prelemi.

Prima il lavoro, dunque, e poi la famiglia (ma senza mai smettere di metterla al primo posto), per Pierpaolo, che secondo l’indiscrezione di Venza sarebbe pronto a partire per l’Honduras, per poi concentrarsi, con calma, su battesimo e matrimonio con Giulia Salemi.