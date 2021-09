Dal prossimo 17 settembre, con l’esordio di Tale e Quale Show ritroveremo alcuni dei volti noti del Grande Fratello Vip. Uno dei più attesi è sicuramente Pierpaolo Pretelli, che si cimenterà con le sue tanto care imitazioni ma senza tralasciare l’aspetto canoro. Tra i giurati, invece, siederà Cristiano Malgioglio, anche lui ex Vippone, il quale ha già garantito che sarà “cattivissimo”.

Intervistato dal settimanale Oggi, Cristiano Malgioglio si è raccontato parlando della sua nuova emozionante esperienza televisiva nei panni di giurato. C’è però qualcosa che lo avrebbe fatto sbottare ed avrebbe a che fare, indirettamente, con Pierpaolo Pretelli.

Secondo il popolare paroliere, come riporta Blasting News, sui social i fan di Pretelli gli starebbero mandando diversi messaggi chiedendogli dei “favoritismi” in vista della partenza dello show:

I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo sui social che se non lo tratto bene mi tolgono i like ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer!