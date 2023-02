Pierpaolo Pretelli intervista Giulia Salemi e per la prima volta indosserà i panni di conduttore di un programma Rai. E’ questa la clamorosa anticipazione di TvBlog.it che farà felicissimi i fan dei Prelemi, che ormai da due anni formano una delle coppie più solide nate nel reality show GF Vip.

Pierpaolo Pretelli intervista Giulia Salemi: ecco dove e quando

Ma dove vedremo Pierpaolo Pretelli nei panni di conduttore, alle prese con una intervista che, neanche a dirlo, sarà ricca di emozioni? Tutto ciò accadrà nella trasmissione BellaMa’ condotta da Pierluigi Diaco.

Il programma pomeridiano di Rai2 continua a registrare ascolti in crescita e quasi certamente sarà riconfermato anche nei palinsesti della prossima stagione tv.

Tante le novità in serbo: dalla nuova sigla targata Lorella Cuccarini al debutto di un nuovo format dal titolo Uomini e Nonne e che fa il verso proprio al celebre Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il nuovo format prenderà il via domani e andrà in onda ogni venerdì vedendo protagoniste signore over alle prese con giovani corteggiatori.

Stando a quanto anticipato dal portale di Blogo, il primo protagonista sarà proprio il fidanzato di Giulia Salemi. Ma per il lanciatissimo Pierpaolo, la presenza a BellaMa’ non termina qui in quanto proprio nella puntata di domani sarà annunciata una seconda novità. Per un giorno cambierà la conduzione del programma ed al posto di Diaco, per una puntata, prenderà eccezionalmente il posto di conduttore proprio Pierpaolo.

A lui spetterà intervistare lo stesso Diaco prima e Giulia Salemi poi. Ma quando vedremo questa imperdibile puntata speciale e che vedrà i Prelemi incollati su Rai2 pronti a fare il tifo per l’innamoratissima coppia? Purtroppo dovremo attendere la fine del Festival di Sanremo, quando cioè le acque si calmeranno e l’ansia da kermesse sarà finalmente passata.