Ieri pomeriggio la brutta caduta di Mara Venier nel corso della diretta di Domenica In, ha preoccupato sia il pubblico da casa che Pierpaolo Pretelli, al suo fianco per il gioco telefonico introdotto in trasmissione da un paio di settimane.

Pierpaolo Pretelli commenta l’incidente di Mara Venier a Domenica In

Ho preso un grande spavento oggi! – ha scritto Pierpaolo su Twitter – Per fortuna stai bene ed è la cosa che più conta… sei una roccia, ti voglio bene!

Questo il commento di Pretelli poche ore dopo il “fattaccio” accaduto in diretta. Ed infatti, dopo la caduta Mara Venier si è totalmente affidata a Pierpaolo che, per qualche minuto, ha condotto Domenica In da solo.

Ospite oggi pomeriggio de La Vita in Diretta, Pierpaolo ha raccontato le sue emozioni a caldo dopo l’incidente di Mara:

Ero scioccato in quel momento. Mi è dispiaciuto vederla in quello stato ed ero anch’io in confusione. Prendere le redini del programma non è stato facile…

Anche Giulia Salemi ha commentato su Twitter:

Un abbraccio a Mara Venier che è davvero una forza della natura. E bravo Pierpaolo che hai saputo sostenerla e prendere in mano la situazione in un momento di difficoltà!