Pierpaolo Pretelli ospite di Maurizio Costanzo a R101, ha parlato della sua nuova carriera nella musica svelando cosa farà questa estate insieme alla fidanzata Giulia Salemi e poi ha concluso l’intervista imitando il giornalista romano.

L’estate più calda di Pierpaolo Pretelli: l’amore per Giulia Salemi e l’hit di successo

Con Giulia è nato tutto al Grande Fratello Vip, cotto e mangiato. Io ho una enorme stima per il dottor Costanzo. Quando ho saputo che si complimentava con me per l’imitazione ero felicissimo.

Cosa farò in estate? Sarà sicuramente “L’estate più calda”, il titolo del nuovo singolo che ho scritto con Shade e sta andando bene, il riscontro è abbastanza positivo.

Sarà un’estate anche di viaggi, a Ibiza e Maratea. Vorrei una estate normale. Io ho fatto da poco il vaccino, il Johnson & Johnson ed è un motivo per ripartire, speriamo di tornare alla normalità.