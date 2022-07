Quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è una delle poche coppie nate nella Casa del GF Vip e che resiste al tempo ma soprattutto alle numerose provocazioni esterne. Il loro amore ha dimostrato di saper convivere ben al di là delle telecamere e dopo essersi conosciuti ed innamorati nella Casa più spiata d’Italia, i due ragazzi continuano la loro frequentazione che procede a gonfie vele.

Pierpaolo Pretelli, la replica di Giulia Salemi all’hater impertinente

C’è tuttavia chi ha voluto mettere una spruzzatina di cattiveria sul loro rapporto e nello specifico un utente – o forse meglio definirlo semplicemente hater – ha messo in dubbio la fedeltà di Pierpaolo Pretelli tentando di mettere quasi ‘in guardia’ Giulia Salemi.

In un ask su Instagram aperto dall’influencer, un utente ha domandato in modo malizioso: “Sei così certa che il tuo uomo sia innamorato di te, sicura non ti tradisca visti i suoi cambiamenti?”. Il riferimento è chiaramente all’ex Vippone, di recente ospite dell’ultima puntata di Ciao Maschio.

La replica di Giulia Salemi non è tardata ad arrivare, come si può vedere nel video in apertura. L’influencer ha prima posto la stessa domanda direttamente al suo compagno per poi rispondere in modo inequivocabile all’utente autore della domanda piccata.