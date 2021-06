Come anticipato proprio questo pomeriggio, Carlo Conti e la sua squadra hanno provinato quattro ex concorrente del Grande Fratello Vip per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show.

Pierpaolo Pretelli, Guenda Goria e la Ruta verso Tale e Quale Show

Nello specifico siamo in grado di dirvi che è stata vista e soprattutto sentita Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. – scrive TV Blog – Ha fatto un provino anche l’inseparabile mamma, Maria Teresa Ruta, quindi potrebbe pure accadere, così come è già accaduto nel Gf vip 5 che le due partecipino insieme alla nuova edizione di Tale e quale show.

Anche Pierpaolo Pretelli ha sostenuto il provino:

Quindi sono quattro al momento gli ex gieffini che hanno sostenuto un provino per entrare nel cast di Tale quale show 2021: Stefania Orlando, Pierpaolo Petrelli, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, vedremo nelle prossime settimane chi di loro (o magari tutti quanti) entrerà nella squadra di concorrenti che si contenderà il titolo di campione dell’edizione 2021 di Tale e quale show.

Niente da fare per Rosalinda Cannavò, peccato.

Voi chi vorreste rivedere in diretta su Canale 5 ogni venerdì sera?