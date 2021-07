Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati dei commenti su Twitter che possono essere considerati delle vere dichiarazioni d’amore pubblico che hanno emozionato i fan.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, le romantiche dediche d’amore

Oggi per Pierpaolo Pretelli è stata una giornata un po’ dura per via di alcuni attacchi gratuiti ai quali, da grande signore quale è, non ha voluto rispondere trincerandosi dietro un educato silenzio.

Giulia Salemi, invece, ha lanciato i suoi nuovi costumi della collezione con il prezioso aiuto di Matteo Evandro, suo migliore amico, stilista e stretto collaboratore.

Per questo motivo, Pierpaolo ha fatto il suo personale in bocca al lupo alla fidanzata ricevendo una romantica dedica d’amore:

Siamo una squadra sempre. Io e tante persone crediamo in te. Ti amiamo e ti sosteniamo. Sei l’uomo migliore che abbia mai conosciuto, un padre dolcissimo, un figlio responsabile, un fidanzato amorevole. Altruista, buono come il pane e con un cuore grande. Vali tanto!

La risposta di Pierpaolo Pretelli non si è fatta attendere ed ha “steso” i fan:

Sei un essere speciale! Sei la mia forza, ed io voglio essere la tua! Tu sai… TI AMO.

Pierpaolo e Giulia si sostengono a vicenda valorizzando sempre le loro rispettive doti artistiche e camminando fianco a fianco oltre i pregiudizi.

Mi complimento pubblicamente con il team che li gestisce e segue, professionale e dritto verso l’obiettivo.