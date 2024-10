Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il nome del figlio: ecco se l’hanno deciso

Pierpaolo Pretelli ha intrapreso una nuova sfida artistica, portando la sua energia sul palco con Rocky Il Musical. L’ex volto televisivo, che presto diventerà papà per la seconda volta, si è immerso con passione in questo progetto teatrale, esplorando un mondo diverso rispetto a quello della TV. Pretelli ha dichiarato a Fanpage.it le sue emozioni a caldo e, ovviamente, ha parlato anche di Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli svela se hanno scelto il nome del figlio con Giulia Salemi

“È stata un’emozione indescrivibile, mai avevo avuto un ruolo da protagonista in un contesto simile. È una grande responsabilità”, ha confidato Pierpaolo Pretelli descrivendo il debutto sul ring del teatro.

Poi ha proseguito:

In teatro si avverte un’energia unica, diversa dalla TV. Con un teatro pieno, hai un riscontro immediato. Per fortuna, il pubblico ha risposto benissimo, anche grazie alla storia straordinaria di Rocky. Mi rispecchio molto in Rocky: come lui, vengo dal nulla. Rocky fa un mestiere che lo costringe a sembrare duro, ma in realtà ha un animo buono. La sua determinazione a superare le avversità, nonostante chiunque gli dica che non ce la farà, è qualcosa che sento anche io. È stata una sfida interiore, una lotta contro la mia parte più scettica.

Pierpaolo ha confidato anche di essere stato aiutato molto dall’esperienza a Tale e Quale Show:

Tale e Quale Show è stato una scuola importantissima. Grazie a quel programma, ho potuto approcciare Rocky con una maturità diversa. Prendo lezioni di canto già da un po’, e questo mi ha dato una marcia in più.

Spazio, poi, per Giulia Salemi:

Come ha reagito a questa nuova avventura? È rimasta sorpresa. Non pensava potessi affrontare un ruolo così impegnativo in teatro. Mi ha fatto tantissimi complimenti e mi ha supportato venendo a vedermi con i nostri amici. È stata una sorpresa positiva anche per loro. E’ un periodo magico, pieno di emozioni! Siamo in dolce attesa, manca ancora qualche mese.

In ultimo, ha svelato se hanno scelto il nome del figlio:

Ancora no, forse aspetteremo di guardarlo negli occhi. Verrà naturale.

La storia della coppia

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono due noti volti del mondo dello spettacolo e della televisione italiana, spesso al centro dell’attenzione per le loro carriere e la loro relazione.

Pierpaolo Pretelli è nato a Maratea, in Basilicata, il 31 luglio 1990. Inizia a farsi conoscere nel 2013 come primo “velino” maschile del programma satirico Striscia la Notizia. Successivamente, si afferma come concorrente in alcuni dei reality show più seguiti in Italia, come Temptation Island VIP, Uomini e Donne e Grande Fratello VIP. È anche apprezzato come cantante e performer; di recente ha intrapreso una carriera teatrale, esibendosi in Rocky Il Musical, dove ha esplorato il mondo della recitazione e del canto.

Giulia Salemi, nata a Piacenza il 1 aprile 1993 da madre iraniana e padre italiano, è una modella, influencer e conduttrice. La sua notorietà cresce con la partecipazione a diversi reality show, come Pechino Express e Grande Fratello VIP, che la portano a diventare un personaggio pubblico molto seguito sui social media. È conosciuta per il suo stile glamour e per i contenuti che condivide online, dove parla di moda, lifestyle e intrattenimento. Inoltre, è spesso ospite di programmi di attualità e gossip, dove si fa apprezzare per la sua personalità spontanea.

La coppia si è incontrata durante la partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2020, dove è nata una forte intesa che ha portato a una relazione stabile e affiatata. Recentemente, hanno annunciato che aspettano il loro primo figlio insieme, condividendo la loro gioia con i fan e mostrando sui social diversi momenti della loro vita di coppia.