Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci “l’incontro” in Sardegna: ecco per quale motivo – VIDEO

Ieri sera in Sardegna Gianluca Vacchi ha festeggiato il suo 54esimo compleanno. Tra gli invitati erano presenti anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma anche Elisabetta Gregoraci insieme all’ex marito Flavio Briatore.

Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si “ritrovano”

Dopo la fine del Grande Fratello Vip Giulia e Pierpaolo non avevano ancora avuto modo di incontrare Elisabetta Gregoraci e, probabilmente, non ne avevano nemmeno motivo.

“L’incontro” non è stato documentato ufficialmente se non attraverso alcune clip dove si mostrano tutte e tre sotto la stessa “lente”.

Nonostante questo, alcuni persone sui social riferiscono: “Si sono ignorati”, mentre altri sostengono che la Gregoraci abbia più volte buttato l’occhio verso la coppia.

Personalmente mi pare normale che Pier, Giulia ed Elisabetta si siano trovati tutti e tre ospiti dello stesso evento. Il mondo dello spettacolo è talmente “piccolo” che spesso dei nutriti gruppi di volti noti si ritrovano agli stessi party “insieme” senza volerlo.

Il video divenuto virale, mostra Pierpaolo di spalle (riprendere l’evento) e Elisabetta Gregoraci guardarsi in giro ma, personalmente, “insinuare” vedo e non vedo non ci pare opportuno: voi cosa ne pensate?