Oggi il figlio di Pierpaolo Pretelli compie 4 anni e festeggia insieme alla sua famiglia. Mamma e papà presentissimi così come Giulia Salemi, fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo e Giulia Salemi festeggiano il compleanno di Leonardo

Proprio alcuni minuti fa, la pagina Instagram “Le bimbe di Pier”, ha condiviso uno scatto che ha letteralmente fatto impazzire i fan della coppia.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si mostrano di schiena mentre si dirigono verso la festa del piccolo Leonardo. Proprio l’italo persiana sta tenendo in mano un dinosauro gonfiabile da donare al piccolo.

Anche Pierpaolo si avvicina in direzione festa con pacchi da regalare al figlio che ha già spento la prima torta in compagnia di mamma Ariadna Romero così come ha fatto vedere nelle storie di Instagram.

Proprio Giulia alcuni minuti fa ha anche postato uno scatto arrivati nella location dove si intravede una tovaglietta per cenare con su scritto il nome del figlio di Pierpaolo.

Stessa cosa ha fatto pure Pretelli condividendo anche un breve video che mostra Leo alle prese con le bolle di sapone insieme agli altri piccoli invitati.

Bellissimo esempio di famiglia allargata.