Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Ecco la chiave del nostro successo”

Oggi è uscita “L’estate più calda”, la nuova canzone di Pierpaolo Pretelli scritta a quattro mani con Shade. Intervistato da Fanpage, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ringrazia pubblicamente Giulia Salemi per il supporto.

Ci credo tanto e una persona che mi ha spinto a crederci così è sicuramente Giulia. È stata lei ad aiutarmi, ha fatto di tutto per trovare i contatti giusti per me: questa sua generosità mi ha fatto impazzire!

Il nostro rapporto? Tra noi è cambiato solo che non ci sono le telecamere. Per il resto è un legame viscerale, è molto forte e difficile da descrivere. La chiave del nostro successo? Siamo persone pure, genuine, siamo molto simili, il pubblico ci ama per quello che siamo.