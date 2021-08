Francesco Monte smette di seguire Aurora Ramazzotti su Instagram per colpa di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Fa già ridere così, mi rendo conto.

Cosa è successo nelle ultime ore? Secondo i miei amici di Blasting News, Francesco Monte avrebbe smesso di seguire Aurora Ramazzotti su Instagram per non vedere foto e video con protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Aurora si trova in vacanza a Santorini con il fidanzato Goffredo.

Proprio in Grecia si trovano anche Pierpaolo e Giulia che hanno passato del tempo con la figlia di Eros e, proprio per questo motivo, Francesco Monte avrebbe smesso di seguire la Ramazzotti: il motivo? Evitare le storie con protagonisti anche i Prelemi.

Ditemi che è uno scherzo, per favore.

In alternativa va bene anche “Dimmi che non hai superato Giulia Salemi senza dirmi che non hai superato Giulia Salemi”.

Francesco monte è geloso di Giulia è ancora offeso che Giulia non lo ha rincorso #prelemi — Emmasprtiz (@emmasprtiz) August 19, 2021