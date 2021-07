Pierpaolo Pretelli con Fariba, il padre e la sorellina di Giulia Salemi: presentazioni ufficiali in famiglia

E se ieri Pierpaolo Pretelli ha conosciuto l’amatissima nonna di Giulia Salemi, oggi sono arrivate le presentazioni ufficiali con l’intera famiglia. Le danze si sono aperte con mamma Fariba Tehrani.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: presentazioni in famiglia

Fariba aveva conosciuto Pierpaolo durante il Grande Fratello Vip quando era andata dalla figlia per “benedire” la loro unione e darle sostegno dopo mesi di silenzio per rispettare il suo nuovo percorso TV.

Successivamente la mamma di Giulia Salemi è dovuta partire per l’Isola dei Famosi ma oggi, così come documentano le storie Instagram, si sono riuniti per pranzare insieme.

Spazio anche per l’incontro speciale con papà Mario Salemi.

Proprio l’influencer, parlando del rapporto con il padre aveva dichiarato:

Grazie al Grande Fratello di due anni fa, ho ritrovato un rapporto con mio padre che non avevo mai avuto. Sono felice perché ha capito che io anche se sto crescendo ho bisogno della figura paterna. Ha iniziato a lottare per me.

Naturalmente all’incontro era presente anche la piccola Margherita (figlia che il signor Mario ha avuto con la sua nuova compagna Simona) sorellina che Giulia adora e Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di coccolare così come documentano le storie di Instagram.