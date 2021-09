Giulia Salemi, in vista dei numerosi impegni televisivi, ha postato sul suo account di Instagram alcuni scatti delle sue ultime vacanze insieme a Pierpaolo Pretelli che ha commentato la fidanzata con una dedica d’amore che tutte le donne vorrebbero ricevere.

In questa estate ho recuperato le vacanze di una intera vita. Ho vissuto momenti bellissimi con te, e grazie a queste vacanze ho capito ancor di più quanto tu sia importante per me, e quanto noi due siamo degli eterni Peter Pan, con tanta voglia di amare e sognare. Grazie!