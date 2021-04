La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede incontrastata. I due ragazzi proprio ieri hanno trascorso insieme il 28esimo compleanno dell’influencer, regalando anche una bella chiacchierata con i loro follower grazie ad una diretta su Instagram. Intanto, proprio l’ex Velino in occasione di una nuova intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Novella 2000, oltre a parlare della sua storia è anche tornato sull’argomento Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo Pretelli ha rivelato di aver incontrato e sentito Elisabetta Gregoraci anche dopo la dire del GF Vip ma solo ed esclusivamente per questioni lavorative. A proposito di quello che c’è stato tra i due nella Casa di Cinecittà, il modello ha anche chiarito che le possibilità che tra i due potesse nascere una storia fossero particolarmente ridotte.

Sciocchezze inventate. Sui social ci sono due schieramenti di fan che si scontrano quotidianamente, i #gregorelli e i #prelemi. Quelli che sognavano il mio fidanzamento con la Gregoraci e quelli che vogliono vedermi felice con Giulia. Cose così accadono quando si entra in una trasmissione popolare come il Gf Vip.

Poi ha rivelato in merito al loro incontro avvenuto dopo la fine del reality:

Ci siamo visti subito dopo la fine del reality, per lavoro. Ho sempre evitato di contattarla o di stringere amicizia, anche per rispetto verso Giulia. Con Elisabetta non poteva nascere nulla, lo abbiamo detto più di una volta in trasmissione. Elisabetta aveva messo i “paletti” fin dall’inizio, ma sembra che le gente non voglia accettarlo.