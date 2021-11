Il gioco telefonico di Pierpaolo Pretelli a Domenica In è stato cancellato. Niente paura, gli estimatori dello showman sono rimasti comunque soddisfatti della nuova virata dello show con l’introduzione del Musichiere, come spiegato da Mara Venier.

Pierpaolo Pretelli, il gioco telefonico è stato cancellato: ecco per quale motivo

Il gioco di Domenica In con Pierpaolo Pretelli, era talmente bello, forte, unico eccezionale che ce l’hanno portato via! Lo vogliono in America, in Canada, lo vogliono in Francia, Inghilterra, insomma noi non abbiamo più l’esclusiva di questo gioco purtroppo era troppo bello e forte…

Ha commentato ironicamente la Zia Mara.

E se il gioco telefonico è durato come un gatto in tangenziale, la stessa cosa non è accaduta al bravo Pierpaolo, costantemente al fianco della conduttrice di Domenica In con l’introduzione del Musichiere, un nuovo gioco che coinvolge anche altri personaggi famosi (in questo debutto hanno partecipato Alvise Rigo, Elisa Isoardi, Alba Parietti e Federico Lauri. Giudice d’eccezione Bobby Solo).

Pretelli si è cimentato quindi in una serie di canzoni da indovinare. A vincere la prima manche è stato Alvise, mentre nella seconda da Alba Parietti. Nella super sfida tra Alvise e Alba, a vincere la coppa è stato il concorrente di Ballando con le stelle.