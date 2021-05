Dopo le parole di Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi, la risposta di Pierpaolo Pretelli non si è fatta attendere. L’ex del Grande Fratello Vip ha lanciato una bella frecciatina alla fidanzata di Ignazio Moser.

Queste le parole di Pierpaolo tramite un tweet sul suo account ufficiale.

Giulia Salemi l’ho conosciuta qualche anno fa perché abbiamo fatto dei lavori insieme. La verità è che all’inizio sì, tutto bene… poi si è fidanzata con Francesco Monte e ti diceva: ‘amica, amica, amica…’, per me non sono cose che si fanno, ma il problema non era che si è fidanzata con il mio ex.

Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone la chiamava ed ho detto ‘insomma…’, ho fatto due più due. Quindi abbiamo spesso di seguirci su Instagram ma nessun problema. Amiche non siamo, siamo colleghe.