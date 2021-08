Pierpaolo Pretelli “debutta” su Rai1 prima di Tale e Quale Show

Pierpaolo Pretelli “debutta” su Rai1 anticipatamente. L’ex del Grande Fratello Vip, in attesa di esordire con la nuova stagione di Tale e Quale Show è stato il protagonista della sigla di chiusura de L’Estate in diretta.

Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno salutato il pubblico per il weekend di Ferragosto sulle note de “L’estate più calda”, il brano che Pierpaolo ha lanciato nel corso di questa bollente stagione.

Per Pretelli si stanno aprendo anche le porte della Rai in vista del suo debutto con Tale e Quale Show al fianco anche di Stefania Orlando, sua ex collega di reality show.

Proprio Pier e Stefania dovranno “scontrarsi” con la sesta edizione del GF Vip che tornerà in onda dal prossimo 13 settembre con un doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì, giornata che vedrà in onda anche il programma condotto da Carlo Conti).

Ed intanto Pierpaolo Pretelli prosegue le sue vacanze al fianco di Giulia Salemi. Dopo aver salutato la Sardegna la coppia ha nuovamente raggiunto Maratea.

Proprio nella sua città natale Pierpaolo ha potuto nuovamente riabbracciare il piccolo Leonardo, il figlio avuto dalla sua relazione con la modella Ariadna Romero.

Pretelli tramite le sue storie di Instagram ha condiviso il video de L’Estate in diretta con il sottofondo della sua hit di successo.