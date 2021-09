Pierpaolo Pretelli è stato intervistato dal buon Francesco Fredella ai microfoni di RTL 102.5. Oltre a parlare della nuova esperienza con Tale e Quale Show, l’ex gieffino ha raccontato della sua storia d’amore con Giulia Salemi.

Giulia Salemi proprio di recente ha acciuffato il bouquet a un matrimonio, i fiori d’arancio saranno il passo successivo per la coppia?

Step by step. Certo che lei si è proprio lanciata come neanche Buffon ai tempi d’oro avrebbe fatto…

E su Tale e Quale Show:

Non è facile cantare e ballare, con in più l’emozione della diretta. Sono tutte energie che ti consumano e bruciano il fiato. In alcuni momenti, venerdì, ero in debito d’ossigeno. Questa settimana dovrò vestire i panni di Sangiovanni, e che panni! Lui veste tutto oversize, molto largo.