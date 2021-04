Pierpaolo Pretelli svela il suo attuale rapporto con Ariadna Romero

Pierpaolo Pretelli intervistato tra le pagine di Diva e Donna, ha chiarito anche una volta il suo rapporto di stima per la sua ex compagna Ariadna Romero che le ha regalato la gioia di diventare padre con l’arrivo del piccolo Leonardo.

E’ stato un grande amore e c’è tanto rispetto tra noi. Ci abbiamo già riprovato a maggio scorso, ma ho rispettato la sua decisione, la consapevolezza di cosa si può dare o meno in un eventuale ritorno. Il nostro obiettivo da genitori è agire sempre e solo per il bene di Leo.

Proprio in merito al piccolo Leonardo, Pierpaolo Pretelli ha parlato dell’incontro tra il figlio e Giulia Salemi, ribadendo la loro complicità:

Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, ieri Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, sono felicissimo. E’ stato un momento che ha riempito la mia felicità. Mio figlio è la persona più importante e se gli ho fatto conoscere Giulia… lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna.

Per me è veramente importante e non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che provo per Giulia e che lei prova per me. E’ avvenuto all’aperto l’incontro ed hanno giocato. Lei è attenta, paziente e ama i bambini. C’è stato subito un buon feeling. Mio figlio le ha chiesto di fidanzarsi. Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore.