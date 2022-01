Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In: Mara Venier svela per quale motivo

Oggi pomeriggio torna Domenica In con Mara Venier. Durante una diretta su Instagram insieme a Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia, la conduttrice ha anticipato l’assenza di Pierpaolo Pretelli: per quale motivo?

Perché Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In?

Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In per via del cast dimezzato. Un collaboratore di Mara Venier è risultato positivo al Covid e, per questo motivo, in via precauzionale, si è deciso di fare intervenire in studio meno gente possibile.

Assente anche il gioco del Musichiere che lo vede protagonista ormai da alcune settimane. Quando la situazione si ristabilirà, siamo sicure che Pierpaolo tornerà serenamente in onda al fianco di Zia Mara.

“Sei l’uomo migliore che abbia mai conosciuto, un padre dolcissimo , un figlio responsabile, un fidanzato amorevole. Altruista, buono come il pane e con un cuore grande. Vali tanto ❤️”#prelemi pic.twitter.com/dutcVJHHC2 — mari. (@chipuosaperlo) January 1, 2022

Le anticipazioni della puntata

Tanti gli ospiti in studio per la prima puntata del nuovo anno: Massimo Ranieri, Orietta Berti,

Christian De Sica.

Spazio alla musica con Bobby Solo che si esibirà con la sua band con alcuni suoi successi e i classici di Elvis Presley.

Infine, il giornalista e scrittore Paolo Del Debbio presenterà il suo libro autobiografico ‘Le 10 cose che ho imparato dalla vita’.